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В Киевской области целое село осталось без света. Виноваты оказались бобры – фото

01.02.2021, 15:59
В Киевской области целое село осталось без света. Виноваты оказались бобры – фото - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В селе Вороньков Киевской области бобры перегрызли перегрызли деревья, которые упали на провода электропередач. Об этом сообщает исполнительный комитет Вороньковского сельского совета в Facebook.

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Отмечается, что действия бобров вызвали длительное отсутствие света в селе – поломка уже устранена.

"Спецоперация энергетиков прошла успешно – аварийные деревья ликвидированы и уже не угрожают линиям электросетей своим падением", – говорится в сообщении.

Винуватцями тривалої відсутності світла сьогодні були…бобри, які поклали зуба на вороньківські тополі у парку на...

Опубликовано Виконавчий комітет Вороньківської сільської ради Воскресенье, 31 января 2021 г.

Издание borispil.org.ua отмечает, что некоторые местные жители уже начали бороться с проблемой падения деревьев в селе – они мажут деревья моторным маслом и обматывают их сетками. 

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Станислав Стороженко
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