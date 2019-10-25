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В киевской школе распылили газ, пострадали 11 человек: фото

В киевской школе распылили газ, пострадали 11 человек: фото - Фото
Фото: LIGA.net
25.10.2019, 17:33

Предполагаемого хулигана задержали и открыли уголовное дело

В одной из школ столичной Оболони 13-летний подросток сорвал учебный процесс, распылив в вестибюле слезоточивый газ. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Отмечается, что хулиган пытался попасть в класс к своему товарищу, однако охранник ему отказал. После этого тот распылил газ, из-за чего пришлось эвакуировать школьников и учителей. При этом, самому нарушителю удалось скрыться.

В результате пострадали 10 учеников и 72-летний сотрудник школы. В полиции рассказали, что личность подростка удалось установить после изучения записей камер видеонаблюдения. Оказалось, что он несколько лет находится на учете в полиции за нарушения учебной дисциплины. Его нашли по месту жительства. Баллончик, по его словам, он купил в интернете, и решил "наказать" охранника за недопуск в школу.

Фото: Нацполиция

По факту открыли уголовное дело по статье о хулиганстве.

  • Как сообщалось, в Киеве ученица 7-го класса выбросилась из окна школы и с травмами была доставлена в больницу.

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слезоточивый газ школа хулиганство ученики
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