В Киеве ученица 7-го класса выбросилась из окна школы - полиция

В Киеве, на проспекте Отрадном, из окна четвертого этажа школы выбросилась 12-летняя ученица 7-го класса. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

По информации полицейских, на перемене учительница попросила детей выйти из класса и открыла для проветривания окно. Когда женщина отвлеклась, одна из учениц внезапно бросила портфель и с разбега выпрыгнула в открытое окно.

Школьницу с многочисленными травмами госпитализировали в больницу.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 120 (Доведение до самоубийства) УК.

Правоохранители устанавливают причины поведения ученицы и обстоятельства, при которых произошло событие.

Вчера депутат Шишацкого райсовета Полтавской области Владимир Петренко покончил жизнь самоубийством.