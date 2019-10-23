Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 120 (Доведение до самоубийства) УК

В Киеве, на проспекте Отрадном, из окна четвертого этажа школы выбросилась 12-летняя ученица 7-го класса. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

По информации полицейских, на перемене учительница попросила детей выйти из класса и открыла для проветривания окно. Когда женщина отвлеклась, одна из учениц внезапно бросила портфель и с разбега выпрыгнула в открытое окно.

Школьницу с многочисленными травмами госпитализировали в больницу.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 120 (Доведение до самоубийства) УК.

Правоохранители устанавливают причины поведения ученицы и обстоятельства, при которых произошло событие.

Вчера депутат Шишацкого райсовета Полтавской области Владимир Петренко покончил жизнь самоубийством.

Отправить:
Распечатать:
Теги: киев, школа, самоубийство, суицид
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Годы плена. Женщина узнала мужа по "допросу" боевиками ДНР: видео
Годы плена. Женщина узнала мужа по "допросу" боевиками ДНР: видео
В Киеве ученица 7-го класса выбросилась из окна школы - полиция
В Киеве ученица 7-го класса выбросилась из окна школы - полиция
Взрыв гранаты в центре Киева: появилось видео момента трагедии
Взрыв гранаты в центре Киева: появилось видео момента трагедии
Экономика Кабмин "открыл двери" в Украину для иностранных компаний
История одной премии, Или как рождается новая экономика
Мнение История одной премии, Или как рождается новая экономика
Расследование TIME: как Дмитрий Фирташ помагал Джулиани и Трампу в деле Байдена
Люди Расследование TIME: как Дмитрий Фирташ помагал Джулиани и Трампу в деле Байдена
Популярное
фото/видео
Годы плена. Женщина узнала мужа по "допросу" боевиками ДНР: видео
Годы плена. Женщина узнала мужа по "допросу" боевиками ДНР: видео
В Киеве ученица 7-го класса выбросилась из окна школы - полиция
В Киеве ученица 7-го класса выбросилась из окна школы - полиция 18:59
Взрыв гранаты в центре Киева: появилось видео момента трагедии
Взрыв гранаты в центре Киева: появилось видео момента трагедии 16:15
Водитель угрожал копам суицидом из-за оформления протокола: видео
Водитель угрожал копам суицидом из-за оформления протокола: видео 14:44
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 