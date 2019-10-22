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Под Полтавой застрелился депутат – СМИ

Под Полтавой застрелился депутат – СМИ - Фото
Иллюстративное фото: pixabay
22.10.2019, 17:07

Погибшему было 55 лет

Депутат Шишацкого райсовета Полтавской области Владимир Петренко покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает Полтавське ТВ.

"Около 13:00 в полицию поступил звонок от жены погибшего. По предварительной информации, он выстрелил себе в голову из охотничьего ружья, которое зарегистрировано на него", - рассказала журналистам спикер Главного управления Нацполиции в Полтавской области Полина Ларина.

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По данным Полтавське ТВ, самоубийство совершил 55-летний депутат от ВО Батькивщина Владимир Петренко.

Позже сообщение о смерти депутата появилось на Facebook-странице Шишацкого райсовета.

LIGA.net пыталась связаться с отделом коммуникации полиции Полтавской области, однако там на наш звонок так и не ответили.

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депутат полтава суицид владимир петренко шишаки
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