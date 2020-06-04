В КНУ имени Шевченко проходят обыски: что известно

КНУ им Т. Шевченко (фото - facebook.com kyiv.university)

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Сегодня оперативники проводят обыски в главном корпусе КНУ им. Шевченко на юридическом факультете. Об этом сообщила LIGA.net спикер Нацполиции Оксана Блищик.

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"Проходят следственные действия, их проводят сотрудники Главного следственного управление Нацполиции и СБУ. Речь идет о расследовании уголовного производства по статье 368 Уголовного кодекса (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды, - ред.)", - отметила Блищик.

Других подробностей она не стала сообщать.

Ранее спикер СБУ Елена Гитлянская сказала LIGA.net, что ей ничего неизвестно об обысках.

В приемной ректора вуза корреспонденту LIGA.net заявили, что "не уполномочены давать информацию", посоветовав обратиться в пресс-службу. В пресс-службе университета сообщили, что не могут пока подтвердить или опровергнуть данные об обысках.

В то же время источник правоохранительных органах уточнил LIGA.net, что проводятся около десяти обысков.

ОБНОВЛЕНО в 14:54. Проректор КНУ им. Шевченко Владимир Бугров подтвердил LIGA.net информацию о проведении обысков на юридическом факультете.

По его словам, в университет прибыли сотрудники Нацполиции в сопровождении СБУ. "Предъявили постановление следственного судьи Печерского района о проведении обысков и выемке документов в помещениях университета. Мы расписались, что постановление получили", - сказал Бугров.

Он уточнил, что сейчас они совершают процессуальные действия по осмотру помещения и документов, которые там находятся. "Мы ожидаем окончательный протокол, который будет подписан после завершения процессуальных действий", - уточнил проректор.

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