Чиновник Минобразования задержан за взятку в 300 000 грн – Офис генпрокурора

Фото - пресс-служба Офиса генпрокурора

В Киеве во время получения взятки в 300 000 грн задержан гендиректор одного из директоратов Министерства образования и науки. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора и СБУ.

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По данным правоохранителей, чиновник требовал взятку от представителя госпредприятия за победу в конкурсе на совершение исследовательско-конструкторской работы по созданию новейших технологий с призовым фондом в 3 млн грн.

В Службе безопасности Украины уточнили, что речь идет о государственном оборонном заказе, а разработка касалась военных защитных технологий.

Он был задержан "во время получения $5000 и 165 000 грн", утверждают силовики.

4 апреля 2020 года сообщалось, что на взятке в 2 млн грн задержан чиновник Кабмина.

2 мая в ГБР заявили, что фейковый представитель Ермака и Венедиктовой вымогал $100 000.

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