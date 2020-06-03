Чиновник Минобразования задержан за взятку в 300 000 грн – Офис генпрокурора

В Киеве во время получения взятки в 300 000 грн задержан гендиректор одного из директоратов Министерства образования и науки. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора и СБУ.
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По данным правоохранителей, чиновник требовал взятку от представителя госпредприятия за победу в конкурсе на совершение исследовательско-конструкторской работы по созданию новейших технологий с призовым фондом в 3 млн грн.
В Службе безопасности Украины уточнили, что речь идет о государственном оборонном заказе, а разработка касалась военных защитных технологий.
Он был задержан "во время получения $5000 и 165 000 грн", утверждают силовики.
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