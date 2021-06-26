В коммунальной ритуальной службе Киева проходят обыски – КГГА
26.06.2021, 21:55
Лесное кладбище (скриншот с видео)
В Киеве в помещениях коммунальной ритуальной службы Специализированный комбинат предприятий коммунально-бытового обслуживания (СКП) проходят обыски. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
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Согласно сообщению, обыски проходят как на территории СКП, так и на территории, являющейся частью Лесного кладбища (Троещина), а также дома у руководителей предприятия.
По информации СКП, следственные действия проводятся в рамках уголовного производства 2019 года.
"По требованию правоохранительных органов предоставляется вся документация. Предприятие сотрудничает со следствием и дает доступ ко всем материалам в рамках действующего законодательства", – говорится в сообщении.
Справка. Специализированному комбинату подчинены 28 кладбищ в Киеве и столичном районе, в том числе Байковое. Коммунальное предприятие занимается организацией погребений, предоставляет ритуальные услуги, торгует товарами ритуального назначения и проч.
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