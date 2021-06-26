В коммунальной ритуальной службе Киева проходят обыски – КГГА

В Киеве в помещениях коммунальной ритуальной службы Специализированный комбинат предприятий коммунально-бытового обслуживания (СКП) проходят обыски. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Согласно сообщению, обыски проходят как на территории СКП, так и на территории, являющейся частью Лесного кладбища (Троещина), а также дома у руководителей предприятия.

По информации СКП, следственные действия проводятся в рамках уголовного производства 2019 года.

"По требованию правоохранительных органов предоставляется вся документация. Предприятие сотрудничает со следствием и дает доступ ко всем материалам в рамках действующего законодательства", – говорится в сообщении.

Справка. Специализированному комбинату подчинены 28 кладбищ в Киеве и столичном районе, в том числе Байковое. Коммунальное предприятие занимается организацией погребений, предоставляет ритуальные услуги, торгует товарами ритуального назначения и проч.

С 12 мая правоохранители провели массовые обыски в офисах коммунальных служб Киева. В частности – в офисах Киевавтодора, Киевзеленстроя и по делу о торговле в переходах. Мэр города Виталий Кличко назвал это давлением на столичную власть и заявил, что "такого не было даже во времена Януковича".

13 мая ГФС провела обыски в помещениях КП "Киевский метрополитен" и КП "Киевпастранс" по подозрениям в финансовых преступлениях.

17 июня в Киевавтодоре прошли новые обыски.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.