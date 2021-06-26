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В коммунальной ритуальной службе Киева проходят обыски – КГГА

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2021, 21:55
В коммунальной ритуальной службе Киева проходят обыски – КГГА - Фото
Лесное кладбище (скриншот с видео)

В Киеве в помещениях коммунальной ритуальной службы Специализированный комбинат предприятий коммунально-бытового обслуживания (СКП) проходят обыски. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Согласно сообщению, обыски проходят как на территории СКП, так и на территории, являющейся частью Лесного кладбища (Троещина), а также дома у руководителей предприятия.

По информации СКП, следственные действия проводятся в рамках уголовного производства 2019 года.

"По требованию правоохранительных органов предоставляется вся документация. Предприятие сотрудничает со следствием и дает доступ ко всем материалам в рамках действующего законодательства", – говорится в сообщении.

Справка. Специализированному комбинату подчинены 28 кладбищ в Киеве и столичном районе, в том числе Байковое. Коммунальное предприятие занимается организацией погребений, предоставляет ритуальные услуги, торгует товарами ритуального назначения и проч.
Вадим Ребрина
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