UA

В левобережной части Киева грязный воздух, норма формальдегида превышена в 43 раза – КГГА

30.11.2020, 23:45
В левобережной части Киева грязный воздух, норма формальдегида превышена в 43 раза – КГГА - Фото
Панорама Киева (Фото: depositphotos.com)

В Днепровском и Дарницком районах Киева в воздухе обнаружены продукты горения, специалисты советуют закрыть окна. Об этом сообщает департамент муниципальной безопасности КГГА.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, безветренная погода вызывает накопление продуктов горения в воздухе. Речь идет об автомобильных газах и загрязняющих веществах, образующиеся в результате работы промышленных предприятий.

Мобильная лаборатория зафиксировала на территории двух районов превышение в воздухе допустимых доз: диоксида азота – в 5 раз; оксида азота – в 1,3 раза; диоксида углерода – в 4 раза; формальдегида – в 43 раза.

Учитывая ситуацию, специалисты призывают ограничить пребывание на открытом воздухе, держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять.

Киевлянам советуют включить кондиционеры, почаще делать влажную уборку.

Рекомендуется пить до 2-3 литров в день (для взрослых) – подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.

Читайте также: Загрязнение и фильтры. При каких условиях могут остановить Дарницкую ТЭЦ

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер по роботі з внутрішніми клієнтами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
киев экология загрязнение воздуха смог

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Невидимая власть. Зачем руководству страны 500 советников и помощников

LIGA радниківНевидимая власть. Зачем руководству страны 500 советников и помощников
 