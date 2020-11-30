В левобережной части Киева грязный воздух, норма формальдегида превышена в 43 раза – КГГА

В Днепровском и Дарницком районах Киева в воздухе обнаружены продукты горения, специалисты советуют закрыть окна. Об этом сообщает департамент муниципальной безопасности КГГА.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, безветренная погода вызывает накопление продуктов горения в воздухе. Речь идет об автомобильных газах и загрязняющих веществах, образующиеся в результате работы промышленных предприятий.

Мобильная лаборатория зафиксировала на территории двух районов превышение в воздухе допустимых доз: диоксида азота – в 5 раз; оксида азота – в 1,3 раза; диоксида углерода – в 4 раза; формальдегида – в 43 раза.

Учитывая ситуацию, специалисты призывают ограничить пребывание на открытом воздухе, держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять.

Киевлянам советуют включить кондиционеры, почаще делать влажную уборку.

Рекомендуется пить до 2-3 литров в день (для взрослых) – подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.

Читайте также: Загрязнение и фильтры. При каких условиях могут остановить Дарницкую ТЭЦ

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.