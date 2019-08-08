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В мэрии Ирпеня проходит обыск - прокуратура

В мэрии Ирпеня проходит обыск - прокуратура - Фото
Полиция
08.08.2019, 19:40

Обыск проводится в рамках расследования уголовного производства по статье о служебной халатности

Сегодня прокуратура вместе с полицией проводят обыск в помещении Ирпенского городского совета и его исполнительного комитета. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Обыск проводится в рамках расследования уголовного производства по ч. 1 ст.367 (Служебная халатность) УК.

В прокуратуре отметили, что суд предоставил следствию временный доступ к документам Ирпенского горсовета, а именно к решениям об уменьшении размера паевого участия заказчикам строительства, а также документам, касающимся градостроительных условий и ограничений.

"Однако должностные лица указанное постановление суда оставили без выполнения. Таким образом следственный судья по ходатайству прокуратуры вынес постановление о разрешении на проведение обыска", - сказано в сообщении.

  • Бывший мэр Ирпеня Владимир Карплюк является фигурантом дела по ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им в крупных размерах путем злоупотребления служебным положением) УК.
  • 19 августа Генпрокуратура вызвала Карплюка для вручения ему подозрения.
  • Карплюк не пришел в ГПУ, аргументировав это тем, что прокуратура не вручала ему повестку о вызове.
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обыск горсовет ирпень халатность
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