В мэрии Ирпеня проходит обыск - прокуратура

Полиция

Сегодня прокуратура вместе с полицией проводят обыск в помещении Ирпенского городского совета и его исполнительного комитета. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Обыск проводится в рамках расследования уголовного производства по ч. 1 ст.367 (Служебная халатность) УК.

В прокуратуре отметили, что суд предоставил следствию временный доступ к документам Ирпенского горсовета, а именно к решениям об уменьшении размера паевого участия заказчикам строительства, а также документам, касающимся градостроительных условий и ограничений.

"Однако должностные лица указанное постановление суда оставили без выполнения. Таким образом следственный судья по ходатайству прокуратуры вынес постановление о разрешении на проведение обыска", - сказано в сообщении.