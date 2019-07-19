Экс-мэру Ирпеня анонсировали подозрение. Он баллотируется в Раду

Владимир Карплюк (фото - facebook.com/karplyuk2019)

Сегодня, 19 июля, в 12:00 в Генеральной прокуратуре бывший мэр Ирпеня Владимир Карплюк получит подозрение по делу о присвоении, растрате имущества или завладении им в крупных размерах путем злоупотребления служебным положением. Об этом у себя в Facebook написала, выложив фото повестки, пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган.

"Опережая заявления о "политических преследованиях", отмечу лишь, что в уголовном производстве, где фигурирует известный мэр Киевщины, только сплошная экономика", - уточнила она.

Сарган анонсировала также и другие процессуальные действия по Карплюку.

В комментариях Сарган добавила, что "некоторые мэры умеют втирать очки избирателям красивыми фонтанами, клумбами, освещением улиц. Цену этой красоты избиратели не знают".

Бывший мэр города-сателлита Киева проходит по делу №42011711120000377 от 3 июля 2017 года по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса. Санкции статьи предусматривают от пяти до восьми лет тюрьмы.

Сам он вчера назвал данные о подозрении "фейком оппонентов", заявив, что информация "распространена исключительно в СМИ и не подтверждена на сайте Генпрокуратуры".

Сейчас Карплюк, председатель политической партии Новые лица, баллотируется в Раду по 95-му округу, куда входит Ирпень, которым он руководил до августа 2018 года. Среди прочего, оппоненты обвиняют Карплюка и "подконтрольную ему новую власть" в том, что голосования по генплану города в конце 2018-го проходили с привлечением лояльных к власти титушек, сотрудников Муниципальной варты и бюджетников. Генпрокурор Юрий Луценко в свое время назвал Ирпень "украинским Чикаго".

В 2015 году Карплюк задекларировал 67 квартир общей площадью 4353 кв. метра.

В августе 2017-го прокуратура заподозрила его в том, что, будучи застройщиком, он якобы нарушил правила безопасности, из-за чего погиб человек, а второй получил тяжкие телесные повреждения.

В декабре 2017-го Карплюка заподозрили также в создании, руководстве преступной организацией с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, завладении чужим имуществом в особо крупном размере, подделке документа, служебном подлоге и в приобретении фирмы с целью прикрытия незаконной деятельности.

Читайте также: Крупный провайдер Киевской области стал жертвой местных разборок