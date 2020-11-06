В метро Киева пассажир бросился на полицейского с ножом после замечания о маске – полиция

Пассажир столичного метро категорически отказался соблюдать коронавирусный карантин

На столичной станции метро Славутич задержали мужчину, который якобы напал на полицейского в ответ на замечание об отсутствии маски. Другой пассажир метро в ходе задержания мужчины применил травматическое оружие, сообщает пресс-служба прокуратуры.

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По информации прокуратуры, инцидент произошел на платформе станции "Славутич". 42-летний мужчина якобы зашел на платформу без защитной маски на лице, в связи с чем полицейский сделал ему замечание.

"Не желая соблюдать карантинные меры, пассажир достал газовый баллончик и брызнул им в лицо работнику полиции. После чего раскладным ножом пытался нанести телесные повреждения полицейскому и пассажирам, которые находились на платформе", – пишет прокуратура.

Чтобы остановить правонарушителя, один из пассажиров совершил предупредительный выстрел из травматического пистолета в сторону путей. После этого правонарушителя удалось задержать, сообщили в ведомстве.

Полицейский получил ожоги глаз.

Как сообщила корреспонденту LIGA.net спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец, квалификация действий задержанного будет определена до конца рабочего дня. Предварительно, ему будут инкриминировать две статьи Уголовного кодекса, так как имели место хулиганские действия не только в отношении полицейского, но и пассажиров.

Ранее сегодня Верховная Рада ввела штрафы для граждан за пребывание в общественных зданиях и транспорте без масок во время вызванного коронавирусом карантина. Закон пока не вступил в силу.

Вадим Ребрина

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