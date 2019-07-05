В метро Киева появился первый открытый офис полиции: фото

Фото: пресс-служба КГГА

В Киеве на станции метро Лукьяновская состоялась презентация первого открытого офиса полиции метрополитена, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Каждый день 1,5 миллиона человек пользуются киевским метрополитеном. Через эту станцию за день проходит около 70 тысяч пассажиров. Немало людей обращаются за помощью в полицию. Этот офис – абсолютно прозрачное помещение со стеклянными стенами. Все видят, что тут происходит и как работает полиция", - сказал городской глава Виталий Кличко.

Отмечается, что помещение спроектировано по стандартам "прозрачного" офиса. Пассажиры смогут обратиться туда из-за потерянных документов, вещей или нарушения правопорядка. В этом офисе также есть дефибриллятор для оказания помощи пассажирам.

Пока такой офис – пилотный проект, цель которого "сделать Киев комфортным и безопасным".

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