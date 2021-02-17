В метро Киева установили дефибрилляторы: фото

На станциях метро Киева начали устанавливать автоматические дефибрилляторы. Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, оборудование размещено на станциях "Крещатик", "Театральная" и "Политехнический институт".

В целом проект предусматривает размещение 19 дефибрилляторов на станциях в открытом доступе. Провести работы планируется до 1 марта текущего года.

Сообщается, что на станциях метро работают правоохранители, квалифицированные оказывать необходимую медицинскую помощь пассажирам в случае необходимости.

Установить дефибрилляторы планировалось еще год назад. В метрополитене объяснили, что победитель тендера не обеспечил поставку и сопроводительные документы надлежащего качества. Был подписан соответствующий акт рекламации и представлена претензия к поставщику.

В метрополитене отметили, что аптечки, предусмотренные проектом, были закуплены и уже размещены на станциях.

9 февраля сообщалось, что в 2021 году на станциях метрополитена Киева установят 305 дополнительных интеллектуальных камер видеонаблюдения.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.