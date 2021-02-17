В метро Киева установили дефибрилляторы: фото
На станциях метро Киева начали устанавливать автоматические дефибрилляторы. Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.
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Как отмечается, оборудование размещено на станциях "Крещатик", "Театральная" и "Политехнический институт".
В целом проект предусматривает размещение 19 дефибрилляторов на станциях в открытом доступе. Провести работы планируется до 1 марта текущего года.
Сообщается, что на станциях метро работают правоохранители, квалифицированные оказывать необходимую медицинскую помощь пассажирам в случае необходимости.
Установить дефибрилляторы планировалось еще год назад. В метрополитене объяснили, что победитель тендера не обеспечил поставку и сопроводительные документы надлежащего качества. Был подписан соответствующий акт рекламации и представлена претензия к поставщику.
В метрополитене отметили, что аптечки, предусмотренные проектом, были закуплены и уже размещены на станциях.
- 9 февраля сообщалось, что в 2021 году на станциях метрополитена Киева установят 305 дополнительных интеллектуальных камер видеонаблюдения.
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