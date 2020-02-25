Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Киеве на каждой станции метро еще в этом году появится дефибриллятор

В Киеве на каждой станции метро еще в этом году появится дефибриллятор - Фото
Скриншот из видеозаписи
25.02.2020, 09:36

Более полусотни станций метро в Киеве оснастят портативными устройствами для спасения людей, у которых случилась внезапная остановка сердца

В этом году на всех 52 станциях киевского метрополитена будут установлены автоматические наружные дефибрилляторы (АНД или AED) - аппараты, при помощи которых можно будет спасти жизнь человеку с внезапной остановкой сердца. Об этом сообщила общественная инициатива РеаніМетро.

Как уточняют в столичном департаменте транспортной инфраструктуры, сначала планировалось оснастить 19 станций метро устройствами для запуска сердца, но потом было решено установить AED на всех станциях.

Читайте также: Во Львове решили разморозить проект строительства метро

Все сотрудники метрополитена пройдут обучение оказанию помощи с использованием дефибриллятора.  При внезапной остановке сердца лишь половине пациентов нужен разряд тока для его запуска, но всем 100% нужна сердечно-легочная реанимация.

СПРАВКА. AED - это спасательное устройство с простой конструкцией для поражения электротоком (дефибрилляции) пациента, у которого случилась внезапная остановка сердца. Портативная версия изобретена в 1960-х Фрэнком Пантриджем в Северной Ирландии. Прибор предназначен для использования людьми без спецподготовки, но кто прошел подготовку по оказанию первой помощи. Аппарат использует звуковые и визуальные сигналы, чтобы инструктировать пользователя.

Сейчас проект распоряжения находится на согласовании в Киевской государственной городской администрации.

Читайте также: Новые правила метро Киева: играть музыку и попрошайничать нельзя

Евгений Пилипенко
Еще по теме
Напишите нам
киев метро реанимация медицина метрополитен дефибриллятор
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 