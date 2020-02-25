В Киеве на каждой станции метро еще в этом году появится дефибриллятор

В этом году на всех 52 станциях киевского метрополитена будут установлены автоматические наружные дефибрилляторы (АНД или AED) - аппараты, при помощи которых можно будет спасти жизнь человеку с внезапной остановкой сердца. Об этом сообщила общественная инициатива РеаніМетро.
Как уточняют в столичном департаменте транспортной инфраструктуры, сначала планировалось оснастить 19 станций метро устройствами для запуска сердца, но потом было решено установить AED на всех станциях.
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Все сотрудники метрополитена пройдут обучение оказанию помощи с использованием дефибриллятора. При внезапной остановке сердца лишь половине пациентов нужен разряд тока для его запуска, но всем 100% нужна сердечно-легочная реанимация.
Сейчас проект распоряжения находится на согласовании в Киевской государственной городской администрации.
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