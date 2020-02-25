В Киеве на каждой станции метро еще в этом году появится дефибриллятор

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В этом году на всех 52 станциях киевского метрополитена будут установлены автоматические наружные дефибрилляторы (АНД или AED) - аппараты, при помощи которых можно будет спасти жизнь человеку с внезапной остановкой сердца. Об этом сообщила общественная инициатива РеаніМетро.

Как уточняют в столичном департаменте транспортной инфраструктуры, сначала планировалось оснастить 19 станций метро устройствами для запуска сердца, но потом было решено установить AED на всех станциях.

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Все сотрудники метрополитена пройдут обучение оказанию помощи с использованием дефибриллятора. При внезапной остановке сердца лишь половине пациентов нужен разряд тока для его запуска, но всем 100% нужна сердечно-легочная реанимация.

СПРАВКА. AED - это спасательное устройство с простой конструкцией для поражения электротоком (дефибрилляции) пациента, у которого случилась внезапная остановка сердца. Портативная версия изобретена в 1960-х Фрэнком Пантриджем в Северной Ирландии. Прибор предназначен для использования людьми без спецподготовки, но кто прошел подготовку по оказанию первой помощи. Аппарат использует звуковые и визуальные сигналы, чтобы инструктировать пользователя.

Сейчас проект распоряжения находится на согласовании в Киевской государственной городской администрации.

Киевский метрополитен просит до 31 марта 2020 года использовать все жетоны.

На 1 апреля в столичном транспорте запланирован запуск электронного билета , который уже неоднократно переносили, хотя весь муниципальный транспорт Киева подключили к системе e-билетов в июле 2019 года.

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