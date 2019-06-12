На каких станциях киевского метро установят дефибрилляторы: карта

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В 2020 году на 19 станциях Киевского метро установят автоматические дефибрилляторы и аптечки. Об этом написала активистка движения РеаниМетро Кира Нечай в Facebook.

Активисты подали проект о дефибрилляторах в метро на конкурс "Общественный бюджет", он набрал 10 000 голосов. Больше всего голосов набрали пересадочные станции, а также Вокзальная, Арсенальная и Олимпийская.

Также проект предусматривает обучение для сотрудников метро, чтобы они могли оказать первую неотложную помощь.

Дефибрилляторы в метро нужны для того, чтобы людям могли оказать первую неотложную помощь во время внезапной остановки сердца.

Ранее в Киевском метрополитене рассказали, когда из метро окончательно исчезнут жетоны.

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