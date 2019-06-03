В метрополитенах страны появятся туалеты

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С 1 сентября при строительстве станций метро должны обязательно предусматриваться туалеты для пассажиров. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает пресс-служба Минрегиона.

С 1 сентября 2019 года вступают в действие обновленные государственные строительные нормы (ГСН) по проектированию метрополитенов, которые предусматривают обязательное устройство санузлов для пассажиров на входе/выходе из станций при их новом строительстве или реконструкции.

Парцхаладзе привел пример Франции, Великобритании и Австрии, где общественные туалеты обустроены при входе на станциях, а также упомянул харьковское метро, где они тоже есть.

Сообщается, что санузлы должны обязательно быть доступными для всех групп населения и учитывать потребности людей с инвалидностью и других маломобильных групп.

Отмечается, что в сложных условиях при реконструкции станции разрешено устраивать санузлы в совмещенных подземных переходах вне путей эвакуации или рядом со станцией на поверхности земли.

С 29 мая в столичном метрополитене начали отключать автоматы по продаже пластиковых жетонов.