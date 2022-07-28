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В метро Киева временно не работает оплата картой

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2022, 09:54
В метро Киева временно не работает оплата картой - Фото
Метро Киева (фото - КП ''Киевский метрополитен'')

В киевском метро временно не работает оплата проезда банковской картой. Об этом сообщила Киевская горгосадминистрация.

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В КГГА попросили пассажиров воспользоваться альтернативными способами оплаты проезда.

Там также заверили, что специалисты Ощадбанка работают, чтобы устранить неисправности.

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Марк Сировой
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