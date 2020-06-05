В Минобразования отреагировали на обыски в КНУ имени Шевченко

КНУ им Т. Шевченко (фото - facebook.com kyiv.university)

Вчерашние обыски в главном корпусе Киевского национального университета имени Тараса Шевченко не связаны с коррупцией. Об этом заявила исполняющая обязанности главы Минобразования Любомира Мандзий, сообщает Hromadske.

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По ее словам, университеты - автономные учреждения высшего образования, и ректор несет ответственность за образовательный процесс.

Ранее в Нацполиции заявили, что обыски связаны с коррупцией.

"Имею информацию несколько другую. Речь идет о проверке организации образовательного процесса на юридическом факультете университета имени Тараса Шевченко. Университет подготовил все необходимые документы по требованию правоохранительных органов", - отметила Мандзий.

Чиновник уверяет, что речь идет именно о проверке образовательного процесса на отдельном факультете.

"Был запрос, и было соответствующее решение правоохранительных органов о выемке документов по конкретному запросу. Речь идет об организации образовательного процесса, в частности обучения иностранцев на юридическом факультете", - уточнила она.

оперативники проводили обыски в главном корпусе КНУ им. Шевченко на юридическом факульте те. 4 июня Проректор КНУ им. Шевченко Владимир Бугров сообщил LIGA.net , что в университет прибыли сотрудники Нацполиции в сопровождении СБУ, которые предъявили постановление следственного судьи Печерского района о проведении обысков и выемке документов в помещениях вуза.



