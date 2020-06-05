Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Минобразования отреагировали на обыски в КНУ имени Шевченко

В Минобразования отреагировали на обыски в КНУ имени Шевченко - Фото
КНУ им Т. Шевченко (фото - facebook.com kyiv.university)
05.06.2020, 10:05

И.о. главы Минобразования Любомира Мандзий озвучила свою версию событий в КНУ имени Шевченко

Вчерашние обыски в главном корпусе Киевского национального университета имени Тараса Шевченко не связаны с коррупцией. Об этом заявила исполняющая обязанности главы Минобразования Любомира Мандзий, сообщает Hromadske.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По ее словам, университеты - автономные учреждения высшего образования, и ректор несет ответственность за образовательный процесс.

Ранее в Нацполиции заявили, что обыски связаны с коррупцией.

"Имею информацию несколько другую. Речь идет о проверке организации образовательного процесса на юридическом факультете университета имени Тараса Шевченко. Университет подготовил все необходимые документы по требованию правоохранительных органов", - отметила Мандзий.

Чиновник уверяет, что речь идет именно о проверке образовательного процесса на отдельном факультете.

"Был запрос, и было соответствующее решение правоохранительных органов о выемке документов по конкретному запросу. Речь идет об организации образовательного процесса, в частности обучения иностранцев на юридическом факультете", - уточнила она.

  • 4 июня оперативники проводили обыски в главном корпусе КНУ им. Шевченко на юридическом факультете.  Проректор КНУ им. Шевченко Владимир Бугров сообщил LIGA.net, что в университет прибыли сотрудники Нацполиции в сопровождении СБУ, которые предъявили постановление следственного судьи Печерского района о проведении обысков и выемке документов в помещениях вуза.

Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
обыски минобразования кну им шевченко Любомира Мандзий Владимир Бугров
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 