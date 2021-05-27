В ночь на 28 мая СБУ проведет в столичном метро антитеррористические учения: подробности
В ночь с 27 на 28 мая Служба безопасности Украины планирует провести в киевском метро антитеррористические учения, в ходе которых движение поездов и пассажиров может быть ограничено. Кроме этого, у пассажиров могут проверять документы, сообщается в Facebook СБУ.
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Учения пройдут в ночное время в Шевченковском районе на нескольких объектах столичного метрополитена при участии Нацполиции, Нацгвардии и спасателей.
"Во врем проведения учений возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, которые удостоверяют личность", – подчеркнули в СБУ, призвав отнестись к ситуации с пониманием, сохранять спокойствие и нормально реагировать на действия правоохранителей.
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