В Киеве обновили карту бомбоубежищ
В Киеве обновили интерактивную карту, на которую нанесены адреса и краткое описание подземных убежищ для укрытия граждан на случай войны, а также любых других чрезвычайных ситуаций, в том числе техногенного и природного характера. Карту опубликовала пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
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В фонд защитных сооружений входят убежища гражданской защиты, метро, подвалы жилых домов, подземные паркинги и другие подземные сооружения, где можно временно спрятаться.
"Руководители организаций и владельцы вышеупомянутых сооружений при необходимости обеспечат свободный доступ для укрытия", – обещают в КГГА.
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