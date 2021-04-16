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В Киеве обновили карту бомбоубежищ

16.04.2021, 06:25
В Киеве обновили карту бомбоубежищ - Фото
Фото: Киевский метрополитен в Facebook

В Киеве обновили интерактивную карту, на которую нанесены адреса и краткое описание подземных убежищ для укрытия граждан на случай войны, а также любых других чрезвычайных ситуаций, в том числе техногенного и природного характера. Карту опубликовала пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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В фонд защитных сооружений входят убежища гражданской защиты, метро, подвалы жилых домов, подземные паркинги и другие подземные сооружения, где можно временно спрятаться.

"Руководители организаций и владельцы вышеупомянутых сооружений при необходимости обеспечат свободный доступ для укрытия", – обещают в КГГА.

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Евгений Пилипенко
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