Тероборона. Численность, контракты, нарезное оружие дома: что планирует Кривонос

Сергей Кривонос (фото - пресс-служба СНБО)

В Украине должна быть эффективная система территориальной обороны, потому что в случае открытой агрессии России у страны "будет небольшое количество времени, чтобы удержать территорию". Так считает замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Сергей Кривонос, пишет Голос Америки.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он не сомневается в храбрости украинских воинов, но уточняет - "в контексте техники и вооружения наш потенциал значительно меньше".

"Да, украинская армия может проиграть определенные кампании, но никогда российская армия не сможет победить подготовленный украинский народ", - пояснил он идею теробороны, которая работает по принципу "я защищаю себя, свой дом, улицу, город, область". Он говорит, что граждане, которые будут участвовать в теробороне, подпишут контракты и после курса подготовки получат право владеть нарезным огнестрельным оружием: "Опыт других государств показывает: владение подготовленного населения оружием - гарантия существования государства".

Читайте также: Турчинов рассказал, как превратить города в неприступные крепости

Кривонос считает бесполезным создавать тероборону из уже взрослого населения: говорит, это "у него уже сформирована точка зрения и ценности". Генерал посетовал, что почти 30 лет на уровне государства не решен вопрос национальной идеи, "и в результате часть молодежи выросла безыдейными потребителями".

На первом этапе состав теробороны Украины будет насчитывать 80 000 бойцов: одна бригада на область плюс Киев. Через три-четыре года эта цифра должна, по задумке Кривоноса, увеличиться до 160 000, и в итоге до 250 000.

"Мы рассматриваем тероборону не просто как военную компоненту. Речь идет и о ее привлечении в борьбе с природными и техногенными чрезвычайными ситуациями", - добавил он.

Читайте также: Если завтра вторжение войск РФ. Кривонос назвал критические зоны