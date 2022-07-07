В новой версии "Киев цифровой" теперь можно отслеживать движение городского транспорта

В новой версии городского приложения "Киев цифровой" можно отслеживать время прибытия общественного транспорта, сохранять маршруты и узнавать о пересадках. Об этом сообщает Киевская городская госадминистрация.

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Новый сервис предоставляет возможность:

находить нужные остановки и маршруты,

мониторить движение транспорта на карте,

просматривать время прибытия транспорта на остановку и его бортовой номер,

узнавать о пересадках на другой транспорт на остановках,

сохранять остановки и маршруты в избранные, чтобы иметь их в быстром доступе.

Сервис запущен в бета-версии. В дальнейшем по отзывам пользователей в него планируют добавлять новый функционал.

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Вадим Ребрина

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