UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В новой версии "Киев цифровой" теперь можно отслеживать движение городского транспорта

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2022, 21:20
В новой версии
Новые столичные автобусы МАЗ (Фото КГГА) 1

В новой версии городского приложения "Киев цифровой" можно отслеживать время прибытия общественного транспорта, сохранять маршруты и узнавать о пересадках. Об этом сообщает Киевская городская госадминистрация.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Новый сервис предоставляет возможность:

  • находить нужные остановки и маршруты,
  • мониторить движение транспорта на карте,
  • просматривать время прибытия транспорта на остановку и его бортовой номер,
  • узнавать о пересадках на другой транспорт на остановках,
  • сохранять остановки и маршруты в избранные, чтобы иметь их в быстром доступе.

Сервис запущен в бета-версии. В дальнейшем по отзывам пользователей в него планируют добавлять новый функционал.

Читайте также
В Киеве закроют Южный мост для личного транспорта
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
транспорт киев КГГА
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 