В новой версии "Киев цифровой" теперь можно отслеживать движение городского транспорта
07.07.2022, 21:20
Новые столичные автобусы МАЗ (Фото КГГА) 1
В новой версии городского приложения "Киев цифровой" можно отслеживать время прибытия общественного транспорта, сохранять маршруты и узнавать о пересадках. Об этом сообщает Киевская городская госадминистрация.
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Новый сервис предоставляет возможность:
- находить нужные остановки и маршруты,
- мониторить движение транспорта на карте,
- просматривать время прибытия транспорта на остановку и его бортовой номер,
- узнавать о пересадках на другой транспорт на остановках,
- сохранять остановки и маршруты в избранные, чтобы иметь их в быстром доступе.
Сервис запущен в бета-версии. В дальнейшем по отзывам пользователей в него планируют добавлять новый функционал.
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