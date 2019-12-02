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В ноябре зафиксировали пять температурных рекордов

В ноябре зафиксировали пять температурных рекордов - Фото
Фото: depositphotos.com
02.12.2019, 12:14

По данным метеорологов, ноябрь в Киеве был значительно теплее климатической нормы

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, в ноябре 2019 года всего было зафиксировано пять температурных рекордов.

Среднемесячная температура ноября в Киеве составляла + 4,6 градусов, что выше климатической нормы на 2,5 градуса.

С декабря прошлого года по нынешний ноябрь все месяцы оказались теплее климатической нормы.

"Температурный режим нынешнего ноября в столице был достаточно контрастным, ибо первая декада оказалась теплее климатической нормы почти на 6 градусов, вторая - на 5 градусов, а уже с третьей декады началось резкое снижение до зимних температур", - отмечается в сообщении Центральной геофизической обсерватории.

Самый холодный день -22 ноября, когда минимальная температура опустилась под утро до - 9,7 градусов, а теплым - 6 ноября, когда максимальная температура поднялась после полудня до +19,4 градусов, что стало рекордным значением для этого дня.

В Киеве на проспекте Науки за месяц выпало 28 мм осадков, что составило 55% климатической нормы.

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киев температурный рекорд ноябрь
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