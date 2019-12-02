Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

До 20 см снега. Синоптики предупреждают о гололеде – погода

До 20 см снега. Синоптики предупреждают о гололеде – погода - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
02.12.2019, 08:28

Украину 2-3 декабря накроет снегом, водителей предупреждают о гололеде

По данным Укргидрометцентра, днем 2 декабря в западных, Винницкой, Житомирской областях, в течение суток 3 декабря, кроме южных областей, ожидается снег и мокрый снег, образование снежного покрова высотой 3-8 см. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Карпатах - снежный покров будет высотой 10-20 см. На дорогах страны, кроме юга, гололедица.

"Ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - отметили в пресс-службе.

Синоптик Наталья Диденко уточнила, 2 декабря снег прогнозируется также в Кировоградской, Черкасской и Киевской областях.

Фото: meteo.gov.ua

Температура воздуха в течение дня будет колебаться в Украине от -2 до +2 градусов, на крайнем юге до + 4,  + 6 градусов.

В Киеве без осадков, однако вечером есть вероятность мокрого снега и снега. Температура воздуха в течение дня понедельника около нуля, вечером похолодает до -1, -3 градусов.

  • 24 ноября во Львове выпал первый снег.

Читайте также: Шторм. Море затопило базы отдыха на курорте в Кирилловке - фото

Напишите нам
Наталья Диденко погода снег ГСЧС карта гололед
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 