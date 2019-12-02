До 20 см снега. Синоптики предупреждают о гололеде – погода

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

По данным Укргидрометцентра, днем 2 декабря в западных, Винницкой, Житомирской областях, в течение суток 3 декабря, кроме южных областей, ожидается снег и мокрый снег, образование снежного покрова высотой 3-8 см. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Карпатах - снежный покров будет высотой 10-20 см. На дорогах страны, кроме юга, гололедица.

"Ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - отметили в пресс-службе.

Синоптик Наталья Диденко уточнила, 2 декабря снег прогнозируется также в Кировоградской, Черкасской и Киевской областях.

Фото: meteo.gov.ua

Температура воздуха в течение дня будет колебаться в Украине от -2 до +2 градусов, на крайнем юге до + 4, + 6 градусов.

В Киеве без осадков, однако вечером есть вероятность мокрого снега и снега. Температура воздуха в течение дня понедельника около нуля, вечером похолодает до -1, -3 градусов.

24 ноября во Львове выпал первый снег.

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