В Шевченковском суде перед заседанием напали на подозреваемого

Шевченковский райсуд Киева (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня, 30 мая, в здании Шевченковского суда Киева перед началом заседания по одному из уголовных дел напали на подозреваемого в этом деле. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Уточняется, что нападение произошло, когда подозреваемого доставили в зал заседания.

"Свободные слушатели, которые изъявили желание присутствовать во время судебного заседания, начали ссориться с подозреваемым. После чего один из граждан совершил нападение на последнего, распылив в отдельное помещение, в котором находился подозреваемый неизвестно вещество", - пояснили в пресс-службе суда.

Сотрудники суда передали информацию о произошедшем в правоохранительные органы.

Ранее сегодня сообщалось, что в Соломенском райсуде рассмотрят дело о жестоком убийстве в Киеве студента Национального авиационного университета Артема Иуса.

