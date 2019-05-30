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30.05.2019, 19:39

В Шевченковском суде перед заседанием напали на подозреваемого

В Шевченковском суде перед заседанием напали на подозреваемого - Фото
Шевченковский райсуд Киева (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Нападение произошло, когда подозреваемого доставили в зал заседания

Сегодня, 30 мая, в здании Шевченковского суда Киева перед началом заседания по одному из уголовных дел напали на подозреваемого в этом деле. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Уточняется, что нападение произошло, когда подозреваемого доставили в зал заседания.

"Свободные слушатели, которые изъявили желание присутствовать во время судебного заседания, начали ссориться с подозреваемым. После чего один из граждан совершил нападение на последнего, распылив в отдельное помещение, в котором находился подозреваемый неизвестно вещество", - пояснили в пресс-службе суда.

Сотрудники суда передали информацию о произошедшем в правоохранительные органы.

Ранее сегодня сообщалось, что в Соломенском райсуде рассмотрят дело о жестоком убийстве в Киеве студента Национального авиационного университета Артема Иуса.

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Теги: нападение, Шевченковский суд
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