Суд рассматривает дело о жестоком убийстве студента на Шулявке

Артем Иус (фото - Facebook)

Сегодня, 30 мая, в Соломенском райсуде рассмотрят дело о жестоком убийстве в Киеве студента Национального авиационного университета Артема Иуса. Об этом сообщил в Facebook блогер Александр Барабошко.

По его словам, на молодого человека напали 6 апреля в баре на Шулявке и нанесли 17-18 ножевых ранений. После двухнедельной комы Иус умер, не приходя в сознание.

Правоохранители задержали двух подозреваемых в убийстве на Волыни, но отпустили одного из них сразу, а второго - по решению суда. Позже один из них якобы признался, как пишет Барабошко, "что нанес 5-6 ударов ножом".

"Хотя нападавших было несколько, сейчас вообще идет речь о мере пресечения только для одного человека. Дело могут замять, как это часто бывает в украинских судах. Поэтому нужна огласка и мобилизация", - пишет блогер.

По его данным, возможные убийцы - якобы члены общественных организаций, "и за них могут просить".

Адвокат пострадавшего Татьяна Керц подтвердила LIGA.net, что слушание по делу начнется сегодня в 11:00. На заседании судья Сергей Агафонов рассмотрит меру пресечения подозреваемому.