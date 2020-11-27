В школах и детсадах Киева разрешили провести новогодние праздники – Кличко

В киевских школах и детских садах будут проводить новогодние праздники, несмотря на эпидемию коронавируса. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

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По словам Кличко, новогодние праздники будут проходить без родителей и приглашенных гостей, чтобы минимизировать риск инфицирования.

Кличко отметил, что дети часто болеют коронавирусом бессимптомно, но могут быть его распространителями.

Ситуация с заболеваемостью в школах и садиках остается контролируемой, подчеркнул мэр.

За прошедшие сутки в Украине выявлены 16 218 новых случаев коронавируса.

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Денис Юдин

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