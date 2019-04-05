В спальном районе Киева украли более 300 деревьев: фото

Фото: kievzelenbud.com

В Деснянском районе Киева неизвестные украли более 300 высаженных деревьев разной породы, сообщает пресс-служба Киевзеленстроя.

Украли - 261 штуку можжевельника казацкого, 38 штук сосны горной, 14 штук барбариса Тунберга, 12 штук тиса, 1 тую. Украли также 3 куста роз.

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Уточняется, что по факту происшествия уже открыто уголовное производство.

Ранее сегодня сообщалось, что в супермаркете Сильпо на столичной Оболони в ходе словесного конфликта между двумя покупателями один из них ударил оппонента. На следующий день пострадавшего обнаружили мертвым.