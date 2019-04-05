В супермаркете Киева мужчина ударил покупателя, тот умер: видео

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Подозреваемый в совершении преступления разыскивается

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В супермаркете Сильпо на столичной Оболони в ходе словесного конфликта между двумя покупателями один из них ударил оппонента. На следующий день пострадавшего обнаружили мертвым. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Там установили, что, ударив мужчину, его обидчик скрылся с места происшествия.

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На следующий день тело 33-летнего пострадавшего без признаков жизни обнаружили его знакомые.

Причина смерти мужчины будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Подозреваемый в совершении преступления разыскивается. .

Полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

2 января 2019 года на улице Саперное поле в Киеве в ходе конфликта с боксером-тяжеловесом Петром Очеретяным, который выгуливал собак, погиб 26-летний сотрудник УГО Василий Хмелюк. Боксер сначала скрылся с места трагедии, однако на следующий день явился в Печерское управление полиции в сопровождении адвоката. Очеретяный утверждает, что Хмелюк на автомобиле чуть не задавил его собаку.

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Теги: киев, бокс, убийство
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