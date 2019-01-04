Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
04.01.2019, 20:31

Убийство сотрудника УГО: Очеретяный озвучил версию конфликта

Убийство сотрудника УГО: Очеретяный озвучил версию конфликта - Фото
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Состоялось заседание суда по избранию меры пресечения для подозреваемого

Реклама
Реклама

Боксеру Петру Очеретяному, который подозревается в убийстве сотрудника Управления госохраны в Киеве, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой залога в 600 тыс грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

При этом прокуратура намерена обжаловать это решение в части залога, так как после совершения преступления подозреваемый по месту жительства отсутствовал, номером своего мобильного телефона не пользовался и изменил внешность.

Реклама

Прокуратура полагает, что, находясь на свободе, подозреваемый скрывался от правоохранителей.

Пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец рассказала корреспонденту LIGA.net о версии Очеретяного причины произошедшего конфликта, в ходе которого он нанес удар потерпевшему.

"Это была словесная перепалка между подозреваемым и людьми, которые подъехали на машине. По его словам, они чуть не задавили его собаку. Он им сделал замечание. В ходе перепалки подозреваемый нанес удар", - сказала Максимец.

При этом она не смогла подтвердить, что погибший был сотрудником УГО. "Это не звучало в судебном заседании", - сказала представитель прокуратуры.

2 января в Киеве, на улице Саперное поле в ходе конфликта с боксером-тяжеловесом Петром Очеретяным, который выгуливал собак, погиб 26-летний мужчина. По предварительным данным, он является сотрудником Управления государственной охраны (УГО).

На следующий день Очеретяный явился в Печерское управление полиции в сопровождении адвоката.

В интернете появилось видео инцидента.

Отправить:
Распечатать:
Теги: убийство, боксер, госохрана, УДО, петр очеретяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 