Убийство сотрудника УГО: Очеретяный озвучил версию конфликта

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Боксеру Петру Очеретяному, который подозревается в убийстве сотрудника Управления госохраны в Киеве, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой залога в 600 тыс грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

При этом прокуратура намерена обжаловать это решение в части залога, так как после совершения преступления подозреваемый по месту жительства отсутствовал, номером своего мобильного телефона не пользовался и изменил внешность.

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Прокуратура полагает, что, находясь на свободе, подозреваемый скрывался от правоохранителей.

Пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец рассказала корреспонденту LIGA.net о версии Очеретяного причины произошедшего конфликта, в ходе которого он нанес удар потерпевшему.

"Это была словесная перепалка между подозреваемым и людьми, которые подъехали на машине. По его словам, они чуть не задавили его собаку. Он им сделал замечание. В ходе перепалки подозреваемый нанес удар", - сказала Максимец.

При этом она не смогла подтвердить, что погибший был сотрудником УГО. "Это не звучало в судебном заседании", - сказала представитель прокуратуры.

2 января в Киеве, на улице Саперное поле в ходе конфликта с боксером-тяжеловесом Петром Очеретяным, который выгуливал собак, погиб 26-летний мужчина. По предварительным данным, он является сотрудником Управления государственной охраны (УГО).

На следующий день Очеретяный явился в Печерское управление полиции в сопровождении адвоката.

В интернете появилось видео инцидента.