В столичном Комфорт тауне женщина выпала с балкона на 15 этаже

Фото: скриншот с видео

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Полицейские говорят, что пока ни личность женщины, ни обстоятельства ее гибели не установлены

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В Киеве, в жилищном комплексе Комфорт таун на Регенераторной, 4 с балкона на 15 этаже выпала женщина. Об этом сообщили жильцы дома в Facebook.

В сообщении уточняется, что женщина выпала с балкона общего пользования.

В полиции Киева корреспонденту LIGA.net подтвердили эту информацию.

Полицейские говорят, что пока ни личность женщины, ни обстоятельства ее гибели не установлены.

Там рассказали, что пострадавшая умерла на месте происшествия.

Прошлой ночью в столичном роддоме на улице Багговутовской из окна палаты на седьмом этаже выпала 32-летняя женщина, которая несколько дней назад родила.