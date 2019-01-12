В столичном ТЦ произошел взрыв: пострадал мужчина

Фото: полиция Киева

Сегодня около 12:00 в столичном торговом центре на улице Борщаговской произошел взрыв. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Пострадал мужчина, его госпитализировали с травмой руки.

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На месте происшествия работают полицейские, взрывотехники, врачи "скорой" и спасатели. Предварительно, взрыв произошел на третьем этаже во время проведения ремонтных работ. По словам свидетелей, один из мужчин пытался проверить пожарную сигнализацию и для этого поджег дымовую шашку, которая взорвалась у него в руке. Эту информацию будут проверять.

На момент взрыва посетителей в помещении не было.

Сегодня утром взрыв произошел в булочной в центре Парижа, пострадали по меньшей мере 20 человек.