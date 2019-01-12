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12.01.2019, 14:00

В столичном ТЦ произошел взрыв: пострадал мужчина

В столичном ТЦ произошел взрыв: пострадал мужчина - Фото
Фото: полиция Киева

Предварительно, мужчина решил проверить пожарную сигнализацию и для этого поджег дымовую шашку

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Сегодня около 12:00 в столичном торговом центре на улице Борщаговской произошел взрыв. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева. 

Пострадал мужчина, его госпитализировали с травмой руки. 

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На месте происшествия работают полицейские, взрывотехники, врачи "скорой" и спасатели. Предварительно, взрыв произошел на третьем этаже во время проведения ремонтных работ. По словам свидетелей, один из мужчин пытался проверить пожарную сигнализацию и для этого поджег дымовую шашку, которая взорвалась у него в руке. Эту информацию будут проверять. 

На момент взрыва посетителей в помещении не было. 

Сегодня утром взрыв произошел в булочной в центре Парижа, пострадали по меньшей мере 20 человек. 

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Теги: взрыв, киев, пострадавший, ТЦ, борщаговка
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