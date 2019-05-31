В суде Киева распылили неизвестное вещество: судьям стало плохо

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На третьем этаже Печерского районного суда Киева кто-то распылил неизвестное токсическое вещество, после чего у судей, сотрудников аппарата и посетителей суда начались проблемы с дыханием. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Инцидент произошел вчера, 30 мая, около полудня. После распыления вещества заседания были задержаны или отложены.

По факту происшествия открыто уголовное производство, его квалифицируют как "вмешательство в работу суда".

Вместе с тем поднят вопрос о неотложном обеспечении безопасности сотрудников и посетителей суда.

30 мая в здании Шевченковского суда Киева перед началом заседания по одному из уголовных дел напали на подозреваемого в этом деле.