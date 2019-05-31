Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
31.05.2019, 19:11

В суде Киева распылили неизвестное вещество: судьям стало плохо

В суде Киева распылили неизвестное вещество: судьям стало плохо - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

По факту происшествия открыто уголовное производство

На третьем этаже Печерского районного суда Киева кто-то распылил неизвестное токсическое вещество, после чего у судей, сотрудников аппарата и посетителей суда начались проблемы с дыханием. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Инцидент произошел вчера, 30 мая, около полудня. После распыления вещества заседания были задержаны или отложены.

По факту происшествия открыто уголовное производство, его квалифицируют как "вмешательство в работу суда".

Вместе с тем поднят вопрос о неотложном обеспечении безопасности сотрудников и посетителей суда.

30 мая в здании Шевченковского суда Киева перед началом заседания по одному из уголовных дел напали на подозреваемого в этом деле. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: Печерский суд, токсичное вещество
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 