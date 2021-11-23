В центре Киева 24 ноября перекроют несколько улиц: карта
Завтра, 24 ноября, несколько улиц в центре Киева перекроют практически на целый день. Об сообщает в Facebook столичная патрульная полиция.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"В связи с проведением массового мероприятия 24 ноября с 10:30 до 17:00 в городе ограничат движение", – говорится в сообщении.
Движение перекроют на таких участках:
- улица Михаила Грушевского (от перекрестка с улицей Шелковичной до Европейской площади);
- Европейская площадь;
- улица Крещатик;
- бульвар Тараса Шевченко (до перекрестка с улицей Владимирской);
- улица Владимирская (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Ирининской).
Какое именно мероприятие будет проводиться, в полиции не уточняют. На ресурсах Киевского горсовета информации по этому поводу пока нет.
Читайте также: В Киеве прошел первый снег: коммунальщики убирают, город встал в пробках – карта, фото
Комментарии