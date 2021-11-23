В центре Киева 24 ноября перекроют несколько улиц: карта

Завтра, 24 ноября, несколько улиц в центре Киева перекроют практически на целый день. Об сообщает в Facebook столичная патрульная полиция.

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"В связи с проведением массового мероприятия 24 ноября с 10:30 до 17:00 в городе ограничат движение", – говорится в сообщении.

Движение перекроют на таких участках:

- улица Михаила Грушевского (от перекрестка с улицей Шелковичной до Европейской площади);

- Европейская площадь;

- улица Крещатик;

- бульвар Тараса Шевченко (до перекрестка с улицей Владимирской);

- улица Владимирская (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Ирининской).

Какое именно мероприятие будет проводиться, в полиции не уточняют. На ресурсах Киевского горсовета информации по этому поводу пока нет.

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Наталия Медведева

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