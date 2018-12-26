В центре Киева больше 60 зданий остались без отопления

Фото: facebook.com/kyivteploenergo

В Подольском районе Киева в результате аварии на магистральной теплосети 61 здание осталось без отопления и горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба Киевтеплоэнерго.

Теплоснабжение было прекращено в следующих домах:

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- ул. Константиновская, 61, 51, 57, 59/5, 55, 53;

- ул. Юрковская, 2-Б/32, 8-12, 12/59;

- ул. Еленовская, 8;

- ул. Кирилловская, 26/2, 30/5, 34-38;

- ул. Оболонская, 4, 5, 6,7,9.

- ул. Светлицкого, 30/20, 30/20А, 30/20Б, 28, 28, 24, 24, 28Б, 19, 21, 31/7, 29/18, 27, 25, 23, 23А, 13, 30;

- ул. Краснопольская, 19, 17/23, 15, 21, 13/16, 14/14, 16, 20/15;

- ул. Межевая, 12А, 20, 22, 23, 24, 22А, 26, 18;

- просп. Свободы, 8/28, 10, 14, 16.

На месте повреждения работают аварийно-восстановительные бригады.

Согласно сообщению, работы продлятся до 06:00 27 декабря. После завершения работ горячая вода и отопление будут поданы в дома.

Согласно соцопросу, проведенному группой Рейтинг в декабре, 70% украинцев считают себя однозначно или скорее счастливыми людьми.