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В центре Киева будет показ военной техники. Улицу перекроют на неделю: видео, карта

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2021, 16:42
В центре Киева будет показ военной техники. Улицу перекроют на неделю: видео, карта - Фото
Киев (Фото: depositphotos.com)

В центре Киева с 11 до 17 октября состоится показ военной техники, в связи с этим на соответствующей улице перекроют движение. Об этом сообщают в Киевском горсовете и патрульной полиции.

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В Киеве на Михайловской площади и Владимирском проезде с 13 до 17 октября будет проходить выставка современных образцов вооружения и военной техники сил безопасности и обороны.

В связи с этим с 21:00 11 октября до 24:00 часов 17 октября будет перекрыто движение на Владимирском проезде (от улицы Малой Житомирской до улицы Михайловской).

В центре Киева будет показ военной техники. Улицу перекроют на неделю: видео, карта

Как сообщается в Facebook, специализированная выставка "Цифрове майбутнє армії" состоится в рамках празднования Дня защитников и защитниц Украины.

На выставке будут экспонироваться современные образцы вооружения и военной техники, которые формируют очертания армии будущего.

Можно будет увидеть высокоточное оружие, средства разведки, связи и автоматизации управления, радиоэлектронной борьбы, роботизированные комплексы, беспилотные летательные аппараты и тому подобное.

В центре Киева будет показ военной техники. Улицу перекроют на неделю: видео, карта

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Наталия Медведева
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