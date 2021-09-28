На эстакаде Южного моста в Киеве ограничат движение до середины декабря

Во время ремонта на эстакаде Южного моста в Киеве со 2 октября и до середины декабря будет частично ограничено движение. Такую информацию Киевавтодора опубликовала пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

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Со 2 октября начинаются работы на проезжей части, в частности, в направлении левого берега. Дорожники планируют заменить 4-6 деформационных швов. Работы продлятся до середины декабря. Движение на эстакаде будет частично ограничено.

Ремонт опор на эстакаде продолжается с начала августа, 28 деформационных швов уже заменили, 18 ожидают замены. До этого работы велись под проезжей частью.

В мае 2021 года в Киеве на улице Лютеранской установили первый в городе знак ограничения скорости транспортных средств до 30 км/ч – на соответствующем участке улицы расположен лицей.

23 сентября Верховная Рада внесла изменения в госбюджет-2021, которые предусматривают увеличение расходов на 38,75 млрд грн. Средства направят в том числе на инфраструктурные проекты.

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Виктория Найдёнова

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