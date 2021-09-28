UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На эстакаде Южного моста в Киеве ограничат движение до середины декабря

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2021, 14:13
На эстакаде Южного моста в Киеве ограничат движение до середины декабря - Фото
Движение частично ограничат (Фото: depositphotos)

Во время ремонта на эстакаде Южного моста в Киеве со 2 октября и до середины декабря будет частично ограничено движение. Такую информацию Киевавтодора опубликовала пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Со 2 октября начинаются работы на проезжей части, в частности, в направлении левого берега. Дорожники планируют заменить 4-6 деформационных швов. Работы продлятся до середины декабря. Движение на эстакаде будет частично ограничено.

Ремонт опор на эстакаде продолжается с начала августа, 28 деформационных швов уже заменили, 18 ожидают замены. До этого работы велись под проезжей частью.

На эстакаде Южного моста в Киеве ограничат движение до середины декабря

  • В мае 2021 года в Киеве на улице Лютеранской установили первый в городе знак ограничения скорости транспортных средств до 30 км/ч – на соответствующем участке улицы расположен лицей.
  • 23 сентября Верховная Рада внесла изменения в госбюджет-2021, которые предусматривают увеличение расходов на 38,75 млрд грн. Средства направят в том числе на инфраструктурные проекты.

Читайте также: Сегодня в Украине заработали еще 20 камер автофиксации нарушений ПДД: где они расположены

Виктория Найдёнова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
киевавтодор пробки в киеве южный мост
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 