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Сегодня в Украине заработали еще 20 камер автофиксации нарушений ПДД: где они расположены

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2021, 07:03
Сегодня в Украине заработали еще 20 камер автофиксации нарушений ПДД: где они расположены - Фото
Скриншот из видеозаписи АТН Харьков

Сегодня, 28 сентября, на автодорогах Украины заработает еще 20 камер автофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщил в Facebook первый замначальника Патрульной полиции Алексей Билошицкий.

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Опубликован список участков, где расположены новые камеры: в Одесской, Запорожской, Львовской и Закарпатской областях.

"С завтрашнего дня количество камер автофиксации на трассах и в населенных пунктах увеличится до 158. И новая волна уже готовится к запуску, следите за анонсами", – пишет сотрудник Нацполиции.

Одесская область

→ на 3 км+015 автодороги Т-16-28, камера направлена в сторону Киева (ограничение скорости 90 км/ч);

Закарпатская область

→ на 772 км+750 дороги М-06, в сторону Ужгорода (50 км/ч);
→ на 780 км+785 дороги М-06, в сторону Мукачево (50 км/ч);

Запорожская область

→ на 2 км+090 дороги Н-15, в сторону Запорожья (50 км/ч);
→ на 526 км+590 дороги Н-08, в сторону Запорожья (50 км/ч);
→ на 310 км+530 дороги М-18, в сторону Запорожья (50 км/ч);
→ на 310 км+722 дороги М-18, в сторону Мелитополя (90 км/ч);

Львовская область

→ на 10 км+100 дороги М-010, в сторону Ивано-Франковска (50 км/ч);
→ на 447 км+803 дороги М-06, в сторону Брод (50 км/ч);
→ на 137 км+971 дороги М-09, в сторону Львова (50 км/ч);
→ на 4 км+898 дороги Н-17, в сторону Луцка (50 км/ч);
→ на 12 км+514 дороги М-10-01, в сторону Скнилова (50 км/ч);
→ на 552 км+486 дороги М-06, в сторону Зубры (90 км/ч);
→ на 528 км+459 дороги М-06, в сторону Львова (50 км/ч);
→ на 523 км+260 дороги М-06, в сторону Чопа (50 км/ч);
→ на 439 км+352 дороги М-06, в сторону ул. Победы, Львов (50 км/ч);
→ на 541 км+451 дороги М-06, в сторону Сосновки (50 км/ч);
→ на 541 км+296 дороги М-06, в сторону Каменнополя (50 км/ч);
→ на 510 км+120 дороги М-06, в сторону Запытова (50 км/ч);
→ на 3 км+064 дороги Н-17, в сторону Луцка (50 км/ч).

  • 1 июня 2020 года в Украине внедрили первые регистраторы системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД.
  • Спустя год в МВД сообщили, что за этот период на основании данных с камер собрано более 259 млн грн штрафов, а количество смертей на дорогах уменьшилось на 17%.
  • В министерстве анонсировали до 2024-го введение в эксплуатацию 550 камер.
Евгений Пилипенко
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пдд дорога нарушение патрульная полиция водитель камера видеофиксации
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