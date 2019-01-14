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14.01.2019, 16:34

В центре Киева человека ограбили, приковав наручниками к перилам

В центре Киева человека ограбили, приковав наручниками к перилам - Фото
Место происшествия (фото - kyiv.npu.gov.ua)

Одного подозреваемого задержали

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В Киеве на Почтовой площади два злоумышленника, угрожая прохожему, приковали его наручниками к перилам лестницы и ограбили. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Забрав у потерпевшего рюкзак с деньгами и личными вещами, нападавшие скрылись. Одного из подозреваемых вскоре задержали сотрудники полиции, другого - объявили в розыск. За подобные преступления предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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В полиции рассказали, что двое злоумышленников прибыли на Почтовую площадь на автомобиле с измененным номерным знаком. Когда они увидели потерпевшего, напали на него, приковали наручниками к перилам лестницы и отобрали рюкзак с деньгами и личными вещами.

Сообщается, что сотрудники полиции провели комплекс розыскных мероприятий и установили место нахождения одного подозреваемого, которого впоследствии задержали. Им оказался 54-летний ранее судимый местный житель.

Задержанному объявили о подозрении в совершении преступления (разбой) и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

6 января в Николаеве двое мужчин в балаклавах со стрельбой ограбили игорное заведение, ранение получил один из работников.

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Теги: киев, ограбление, преступность
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