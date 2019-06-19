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19.06.2019, 18:21

В центре Киева и на Оболони зашкаливает уровень загрязнения

В центре Киева и на Оболони зашкаливает уровень загрязнения - Фото
Фото: pixabay.com

В отдельных районах столицы уровень загрязнения достиг шести суточных концентраций

В районах Оболонского проспекта, Бессарабской и Демиивской площадей столицы уровень загрязнения диоксидом азота достиг шести среднесуточных ПДК (предельно-допустимая концентрация). Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные наблюдения Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Отмечается, что в Киеве сохраняются метеорологические условия, содействующие накоплению и удержанию вредных примесей в воздухе.

Такая погода, по данным Укргидрометцентра и, соответственно, уровень загрязнения продлятся до 24 июня.

13 июня ГСЧС сообщала о загрязнении на улице Скляренко, Оболонском проспекте, Бессарабской и Демиивской площадах.

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Теги: киев, ГСЧС, загрязнение
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