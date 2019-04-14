В центре Киева ищут взрывчатку, людей эвакуировали

Минирование (фото - Нацполиция Киева)

Сегодня, 14 апреля, полиция проверяет информацию о заминировании торгового центра Глобус и Майдана Независимости в центре Киева. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

На месте происшествия работают специалисты профильных служб. Эвакуированы около 1500 человек.

Реклама

"Сначала в полицию поступило сообщение о заминировании торгового центра, а через час - Майдана Независимости", - сказано в сообщении.

Правоохранители проводят тщательную проверку объектов и прилегающую к ним территорию.

1 апреля также взрывчатку искали в торговом центре на Майдане Независимости, тогда эвакуировали 2000 человек - сообщение было ложным. На следующий день, 2 апреля, поступило сообщение о минировании сразу трех объектов Укроборонпрома.