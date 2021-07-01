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В центре Киева на базе синагоги пройдут антитеррористические учения

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2021, 17:59
В центре Киева на базе синагоги пройдут антитеррористические учения - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

В Киеве Служба безопасности проведет антитеррористические учения на базе синагоги. Об этом сообщает в Facebook ГУ СБУ в Киеве и области.

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Как отмечается, плановые учения на объекте массового скопления людей состоятся в воскресеьне, 4 июля, их организует СБУ совместно с посольством Израиля в Украине.

Учения пройдут в Печерском районе на базе Хоральной синагоги Бродского с участием подразделений Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и органов государственной власти.

Сообщается, что во время проведения учений возможно временное ограничение движения транспорта и пешеходов, а также проверка документов, удостоверяющих личность.

СБУ призывает гостей и жителей столицы сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам, должным образом реагировать на законные действия правоохранителей.

В СБУ отметили, что все действия будут происходить в рамках действующего законодательства.

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Наталия Медведева
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киев сбу синагога
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