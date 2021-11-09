В центре Киева появилась новая пешеходная зона

С 9 ноября Бессарабский проезд в Киеве становится пешеходной зоной. Об этом сообщил в Facebook заместитель главы КГГА Александр Густелев (четыре дня назад мэр Виталий Кличко заявил, что уволил Густелева, но на сайте Киева он по-прежнему значится заместителем).

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"В рамках внедрения комплексной схемы организации дорожного движения по Бессарабской площади, ул. Бассейной и Крутом спуске столица получает новую пешеходную зону на Бессарабском проезде", – написал Густелев.

Как отмечается, движение автотранспорта от бульвара Тараса Шевченко до улицы Бассейной разрешается только через улицы Большая Васильковская и Павла Скоропадского.

При этом, по информации Густелева, создается новая дополнительная парковка на Бассейной – от ул. Павла Скоропадского до Бессарабской площади.

Чиновник уточнил, что заезд на Бессарабский проезд со стороны улицы Бассейной будут открывать по ночам для обслуживания коммунальщиками. Тогда же рекомендуется проводить логистические операции для нужд Бессарабского рынка.

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Наталия Медведева

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