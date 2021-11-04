В Киеве переименовали 12 улиц, появился сквер Василия Слипака: список
В Киеве переименованы 12 улиц и переулков и названы несколько безымянных объектов. Об этом сообщает пресс-служба Киевского горсовета.
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Горсовет столицы переименовал в Святошинском районе:
– улицу Николая Кузнецова в улицу Олеся Бабия (в честь украинского писателя, поэта и литературоведа);
– улицу Костюка в улицу Профессора Эйхельмана (в честь ученого, общественного и политического деятеля);
– улицу Павленко в улицу Кристины Сушко (в честь военного медика, поручительницы армии УНР, одной из известнейших участниц освободительной борьбы 197-1921 годов);
– переулок Павленко в переулок Молчуновский (историческое название).
В Соломенском районе переименовали:
– улицу Народного ополчения в улицу Святослава Храброго;
– улицу Молодогвардейскую в улицу Владимира Сикевича (в честь военного и политического деятеля, генерал-хорунжего армии УНР, посла УНР в Венгрии);
– улицу Петра Заломова в улицу Феофила Яновского (в честь врача-терапевта, действительного члена Всеукраинской академии наук);
– улицу Московскую в поселке Жуляны в улицу Григория Гуляницкого (в честь военного и политического деятеля, одного из главных дипломатов Гетманщины).
В Дарницком районе переименовали улицу Малоземельную в улицу Алимпия Галика (в честь киевского живописца и гравера XVIII века).
В Шевченковском районе переименовали:
– улицу Цулукидзе в улицу Натали Забилы (в честь писательницы и поэтессы);
– переулок Невский в переулок Нивский (от названия местности, где он находится).
В Днепровском районе переименовали улицу Курнатовского в улицу Остафия Дашкевича (политического и общественного деятеля, первого казацкого гетмана).
Также в Киеве появились:
– площадь Отрадная в Соломенском районе (на пересечении проспекта Отрадный улицы Героев Севастополя);
– сквер имени Василия Слипака в честь героя Украины, оперного певца, погибшего на Донбассе в 2016 году (расположен на углу Андреевского спуска и улицы Боричев спуск в Подольском районе);
– улица Николая Костомарова в честь историка, поэта и прозаика (проезд от улицы Профессора Подвысоцкого до ЖК Новопечерские Липки в Печерском районе);
– Кловская площадь (у станции метро Кловская в Печерском районе).
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