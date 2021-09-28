В Харькове суд в третий раз отменил переименование проспекта Григоренко в честь Жукова
28.09.2021, 17:20
Горсовет, Харьков (фото - пресс-служба Харьковского горсовета)
Харьковский горсовет третий раз проиграл в суде дело о переименовании проспекта Григоренко (правозащитник, основатель Украинской хельсинской группы) в проспект имени Жукова (советский маршал). Об этом в Facebook сообщил депутат горсовета Харькова Дмитрий Булах.
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Второй апелляционный административный суд Харькова оставил в силе решение суда первой инстанции о незаконности решения горсовета Харькова переименовать проспект Григоренко в проспект Жукова.
"Юридически в Харьков опять вернулся проспект Григоренко," – заявил Булах.
- Ранее Харьковский горсовет дважды переименовывал проспект Григоренко в честь Жукова. Это решение оспаривалось в суде. 18 июня 2020-го Харьковский окружной админсуд признал переименование противоправным, а 15 февраля 2021-го Второй апелляционный админсуд отклонил апелляцию горсовета.
- 24 февраля 2021 года горсовет Харькова вновь переименовал проспект Григоренко в проспект Жукова.
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