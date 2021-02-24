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Горсовет Харькова в третий раз переименовал проспект Григоренко в честь Жукова

24.02.2021, 13:39
Горсовет Харькова в третий раз переименовал проспект Григоренко в честь Жукова - Фото
Горсовет Харькова (фото - Харківська Міська Рада, Facebook)

Харьковский горсовет переименовал проспект имени Петра Григоренко в честь советского маршала Георгия Жукова. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании совета.

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За переименование проголосовали 57 депутатов, против – 16, шестеро воздержались. Разбивка по фракциям:

Блок Кернеса – 33 депутата за, один не голосовал;

ОПЗЖ – 15 за, трое не голосовали;

Партия Шария – семь за;

Слуга народа – два за, один против, шестеро воздержались;

Блок Светличной – шесть против;

Евросолидарность – девять против.

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В сообщении на сайте горсовета также говорится, что мэрия обратится в суд, чтобы оспорить предыдущие судебные решеня о неправомерности названия проспекта имени Жукова.

СПРАВКА. Георгий Жуков – советский военачальник, руководил операциями во времена Второй мировой войны. После войны стал первым замом министра обороны СССР, а с 1955 по 1957 год возглавлял ведомство. В 1957-м исключен из Центрального комитета Компартии СССР, снят со всех постов в армии и отправлен в отставку.

Петр Григоренко также был советским военным. Выступал против репрессий в 1938 году, критиковал лидера-диктатора СССР Иосифа Сталина, а звание генерал-майора получил лишь после его смерти. В 1960-70-х годах присоединился к движению диссидентов, за что был лишен воинских званий, несколько раз арестован и помещен в психиатрическую больницу. Один из основателей правозащитной Украинской хельсинской группы. Умер в эмиграции в США, где получил политическое убежище.

  • Ранее Харьковский горсовет дважды переименовывал проспект Григоренко в честь Жукова. Это решение оспаривалось в суде. 18 июня 2020-го Харьковский окружной админсуд признал переименование противоправным, а 15 февраля 2021-го Второй апелляционный админсуд отклонил апелляцию горсовета.

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Марк Сировой
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