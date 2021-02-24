Горсовет Харькова в третий раз переименовал проспект Григоренко в честь Жукова

Харьковский горсовет переименовал проспект имени Петра Григоренко в честь советского маршала Георгия Жукова. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании совета.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За переименование проголосовали 57 депутатов, против – 16, шестеро воздержались. Разбивка по фракциям:

Блок Кернеса – 33 депутата за, один не голосовал;

ОПЗЖ – 15 за, трое не голосовали;

Партия Шария – семь за;

Слуга народа – два за, один против, шестеро воздержались;

Блок Светличной – шесть против;

Евросолидарность – девять против.

Смотрите также: "Чемодан, вокзал, Россия". Депутат в Харькове заявил о госперевороте – его выгнали: видео

В сообщении на сайте горсовета также говорится, что мэрия обратится в суд, чтобы оспорить предыдущие судебные решеня о неправомерности названия проспекта имени Жукова.

СПРАВКА. Георгий Жуков – советский военачальник, руководил операциями во времена Второй мировой войны. После войны стал первым замом министра обороны СССР, а с 1955 по 1957 год возглавлял ведомство. В 1957-м исключен из Центрального комитета Компартии СССР, снят со всех постов в армии и отправлен в отставку.

Петр Григоренко также был советским военным. Выступал против репрессий в 1938 году, критиковал лидера-диктатора СССР Иосифа Сталина, а звание генерал-майора получил лишь после его смерти. В 1960-70-х годах присоединился к движению диссидентов, за что был лишен воинских званий, несколько раз арестован и помещен в психиатрическую больницу. Один из основателей правозащитной Украинской хельсинской группы. Умер в эмиграции в США, где получил политическое убежище.