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В Одесской области памятник Ленину превратили в болгарского переселенца - фото

21.07.2020, 15:44
В Одесской области памятник Ленину превратили в болгарского переселенца - фото - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В селе Зализничное памятник Ленину решили своеобразно декоммунизировать

В селе Зализничное Одесской области памятник "вождю пролетариата" Владимиру Ленину превратили в памятник болгарскому переселенцу. Об этом сообщил у себя в Facebook основатель проекта Декоммунизация. Украина Вадим Поздняков.

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Бывший Ленин превратился в переселенца в традиционной болгарской одежде и с виноградной лозой в руке.

По словам Поздянова, теперь на территории Украины осталось только два памятника Ленину — в селах Калчева и Городное Болградского района.

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Наталия Софиенко
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