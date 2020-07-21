В Одесской области памятник Ленину превратили в болгарского переселенца - фото

В селе Зализничное памятник Ленину решили своеобразно декоммунизировать

В селе Зализничное Одесской области памятник "вождю пролетариата" Владимиру Ленину превратили в памятник болгарскому переселенцу. Об этом сообщил у себя в Facebook основатель проекта Декоммунизация. Украина Вадим Поздняков.

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Бывший Ленин превратился в переселенца в традиционной болгарской одежде и с виноградной лозой в руке.

По словам Поздянова, теперь на территории Украины осталось только два памятника Ленину — в селах Калчева и Городное Болградского района.

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21 мая 2015 года вступил в силу пакет законов об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики.

вступил в силу пакет законов В Черниговской области памятник Ленину продали за 220 тыс грн .

Наталия Софиенко

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