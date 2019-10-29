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В Киеве вместо Ленина, синей руки и рыси установили шар: фото

В Киеве вместо Ленина, синей руки и рыси установили шар: фото - Фото
Арт-объект Middle Way был установлен на месте снесенного памятника Ленину (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
29.10.2019, 18:08

По задумке автора, скульптура символизирует "идею противостояния и свободы"

На месте памятника Ленину на бульваре Тараса Шевченко, напротив Бессарабской площади в Киеве установили скульптуру "Противостояние", посвященную Майдану. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Автор работы - украинский скульптор Алексей Золотарев.

По задумке автора, скульптура символизирует "идею противостояния и свободы".

"Это попытка оформить в визуальный образ чувство внутреннего напряжения, конфликта, неудержимой силы, которая не поддается контролю разума. Главным рычагом в жизни всегда остается нечто, что выше даже памяти. Это осознание себя свободным", — заявила директор Департамента культуры КГГА Диана Попова.

23 октября на месте "синей руки" установили скульптуру карпатской рыси.

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киев ленин скульптура
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