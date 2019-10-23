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В Киеве на месте "синей руки" установили ледовую скульптуру: фото

В Киеве на месте "синей руки" установили ледовую скульптуру: фото - Фото
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23.10.2019, 17:09

По прогнозам, при нынешней погоде она продержится трое суток

На столичном бульваре Шевченко на месте, где ранее стояла скульптура "синей руки", сегодня установили новую - карпатской рыси. Об этом сообщили в департаменте культуры Киевской горгосадминистрации.

Авторы убеждены, что новый объект привлечет внимание к этому вымирающему виду животных. Представителей данной популяции осталось менее 500.

Примечательно, что скульптура сделана из льда - чтобы показать скоротечность исчезновения животных. По прогнозам, при нынешней погоде она продержится трое суток.

  • Ранее на месте этой скульптуры располагалась "синяя рука" - ее установили на месте демонтированного памятника Ленину на бульваре Шевченко в рамках проекта Moving Monuments.
  • 8 августа работу Богдана Раца демонтировали, позже она переехала в Николаев.

Фото: Департамент культуры КГГА

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киев скульптура синяя рука карпатская рысь
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