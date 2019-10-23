В Киеве на месте "синей руки" установили ледовую скульптуру: фото

На столичном бульваре Шевченко на месте, где ранее стояла скульптура "синей руки", сегодня установили новую - карпатской рыси. Об этом сообщили в департаменте культуры Киевской горгосадминистрации.
Авторы убеждены, что новый объект привлечет внимание к этому вымирающему виду животных. Представителей данной популяции осталось менее 500.
Примечательно, что скульптура сделана из льда - чтобы показать скоротечность исчезновения животных. По прогнозам, при нынешней погоде она продержится трое суток.
Фото: Департамент культуры КГГА