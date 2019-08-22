Местные в недоумении. Синюю руку установили в Николаеве: видео

Скульптуру Middle Way (в народе - Синяя рука) установили на восьмом причале в Николаеве. Об этом сообщает местный портал 0512.сom.
На открытии присутствовали мэр Александр Сенкевич, чрезвычайный и полномочный посол Румынии в Украине Кристиан-Леон Цуркану, организаторы платформы My Art, горожане и гости города.
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Местные жители пока неоднозначно восприняли новую достопримечательность, о чем свидетельствуют их комментарии в соцсетях.
Фото: скриншот Facebook/Ник.юа - город Николаев
Ранее скульптура Middle Way румынского скульптора Богдана Раца стояла на месте демонтированного памятника Ленину в Киеве. Она также выставлялась в Португалии, Великобритании и Румынии.
По задумке автора, Синяя рука является символом дружбы, мира и единения.
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