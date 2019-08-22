Местные в недоумении. Синюю руку установили в Николаеве: видео

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Скульптура является символом дружбы, мира и единения

Скульптуру Middle Way (в народе - Синяя рука) установили на восьмом причале в Николаеве. Об этом сообщает местный портал 0512.сom.

На открытии присутствовали мэр Александр Сенкевич, чрезвычайный и полномочный посол Румынии в Украине Кристиан-Леон Цуркану, организаторы платформы My Art, горожане и гости города.

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Местные жители пока неоднозначно восприняли новую достопримечательность, о чем свидетельствуют их комментарии в соцсетях.

Фото: скриншот Facebook/Ник.юа - город Николаев

Ранее скульптура Middle Way румынского скульптора Богдана Раца стояла на месте демонтированного памятника Ленину в Киеве. Она также выставлялась в Португалии, Великобритании и Румынии.

По задумке автора, Синяя рука является символом дружбы, мира и единения. 

  • Ранее скульптуру установили на месте демонтированного памятника Ленину на бульваре Шевченко в Киеве в рамках проекта "Moving Monuments".
  • 8 августа работу Богдана Раца демонтировали.

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Теги: Николаев, искусство, Middle Way, синяя рука, современное искусство
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